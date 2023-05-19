В Пермском крае ищут пропавшего полгода назад 64-летнего мужчину

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» / ВКонтакте

В Пермском крае объявлены поиски пропавшего полгода назад 64-летнего Анатолия Кошенкова. Об этом сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Мужчина пропал без вести 5 октября 2022 года. В тот день он вышел из дома по улице Толстова в поселке Новоильинский Нытвенского округа и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Волонтеры объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего мужчины. Всех, кто хочет помочь в поисках, просят приходить 20 мая в 10.45 к ТЦ «Айсберг» в Перми или в 13.00 на улицу Ленина, 79 в поселке Новоильинский.

Волонтерам рекомендуют одеваться по погоде, так как поиски могут проходить в лесу. С собой необходимо взять репелленты, жилеты, фонари, воду, горячий чай/кофе, перекус, сухую сменную одежду, заряженный телефон.

Приметы пропавшего человека: рост около 180 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. В чем был одет мужчина, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, просят сообщить по телефонам 8-922-34-567, 02 или 102.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65