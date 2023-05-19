В Перми в День города проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми проезд в общественном транспорте в День города, 12 июня, станет бесплатным. Также будет продлена работа автобусов и трамваев до 02.00 13 июня. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале.

– Сегодня уже готовы все необходимые документы. В результате с самых первых рейсов 12 июня и до двух часов ночи жители и гости Перми смогут пользоваться автобусами и трамваями бесплатно, - написал мэр.

Бесплатный проезд в День города пока распространяется только на 300-летний юбилей, который Пермь празднует в этом году. Отмечается, что такое решение позволит жителям и гостям краевой столицы посетить больше праздничных мероприятий, которые будут проходить в разных местах города.

Напомним, в этом году 12 июня в честь 300-летия Перми планируется большое количество праздничных мероприятий, включая фейерверк, который запустят над Камой в 23.30.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65