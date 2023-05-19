Пермяк Николай Макаров 27 мая привезет в Пермь Кубок Гагарина

Фото: КХЛ / ВКонтакте

По доброй традиции сразу после окончания сезона главный хоккейный трофей России Кубок Гагарина отправляется в путешествие по городам, где родились его обладатели.

В Перми он окажется 27 мая в сопровождении 20-летнего защитника ЦСКА Николая Макарова. В завершившемся сезоне 2022-2023 годов Николай в составе «армейцев» стал серебряным призером Кубка Харламова и обладателем Кубка Гагарина 2023 года.

Николай Макаров родился в Перми 12 января 2003 года. С ранних лет тренировался в хоккейной школе пермского «Молота», защищал честь клуба с 2010 по 2016 годы. Затем в его спортивной карьере были подольский «Витязь», магнитогорский «Металлург», столичные «Красная звезда» и ЦСКА. В 2021 году талантливого хоккеиста рассмотрел тренерский мостик олимпийской сборной России и пригласил его для участия в турнире Sochi Hockey Open. В том же году Николай Макаров стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.

В КХЛ Николай Макаров дебютировал в 18 лет в матче против рижского «Динамо». По его словам, тем, кто мечтают попасть в КХЛ, нужно всегда работать, не останавливаться на достигнутом, понимать, что каждый день – это новый вызов. Нужно трудиться, чтобы расти, каждый день работать над собой, и тогда все обязательно получится.

Кубок Гагарина будет находиться в Перми всего один день, 27 мая. Сделать фотографию с хоккейным трофеем, а также получить автограф от Николая Макарова можно будет с 11:00 до 13:00 в главном фойе УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13). (0+)

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