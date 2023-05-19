Танцевальное счастье: в Перми прошел флешмоб в честь премьеры сериала «Балет»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

В честь премьеры сериала «Балет» (18+) в Перми прошел флешмоб на площади перед известной надписью «Счастье не за горами» и закрытый кинопоказ в культурном пространстве «Часовой завод». Сериал создан совместно со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студией».

Артисты театра «Балет Евгения Панфилова» станцевали вариацию из сериала тем самым они поддержали танцевальный флешмоб, который проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В этих городах танцовщики исполнили ту же комбинацию на площади перед ВДНХ, в необычных городских пейзажах и на крыше главного здания «Ростелекома» в столице Урала. Проведение подобных флешмобов делает балетное искусство ближе к людям. Танцовщики оказываются в неожиданных городских локациях, буквально на расстоянии вытянутой руки от горожан.

Режиссером-постановщиком сериала «Балет» стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPYEND. Хореографом-постановщиком «Балета» является лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Балетмейстер сыграл в проекте роль педагога. Совместно с режиссером он разработал главный спектакль в сериале.

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Владимир Варнава, хореограф-постановщик:

«Важной и интересной задачей показалось создание хореографии для выдуманного персонажа — хореографа Руты Майерс. Постановка танцев от своего имени и от третьего лица — это принципиально разные позиции. Танец неразрывно связан с личными качествами и жизненным опытом постановщика. Довольно часто я говорил себе, что тот или иной прием характерен для меня, но не слишком соответствует психологическому портрету созданного нашей командой и прописанного в сценарии персонажа. Но, разумеется, это не должно было быть формально, так что мне приходилось учитывать и свою собственную творческую волю, и волю Руты Майерс. Сценарий видоизменялся в процессе работы и персонаж хореографа лепился с нескольких сторон одновременно. Думаю, что хореографические ориентиры, выбранные и обозначенные мной для воображаемой коллеги, также повлияли на жизнь персонажа внутри кадра».

Пермские зрители одни из первых увидели начало «Балета». Предпоказ первой серии состоялся в культурном пространстве «Часовой завод.

Алена Пахомова, директор культурного пространства «Часовой завод»:

«“Часовой завод” сегодня — это мультиформатная площадка, соединяющая производство и культурное пространство. Оно работает для воплощения проектов любого формата: спектаклей, концертов, выставок, перформансов, лекций и мастер-классов. Новым для нас стало проведение предпоказа. О сериале “Балет” мы слышали, что это правдивый фильм об обратной стороне этого прекрасного вида искусства, именно поэтому хотелось организовать кинопоказ и из первых уст услышать экспертное мнение про фильм и жизнь балетных танцовщиков».

На открытие артисты театра Балет Евгения Панфилова еще раз исполнили вариацию из сериала, тем самым погрузив зрителей в непростую, но грациозную историю, происходящую на экране.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Популярность видеоплатформ у населения растет. Лучшие фильмы и сериалы выходят именно на этих ресурсах. В этом году наши специалисты отметили увеличение пользователей Wink в несколько раз, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го».

Первая серия «Балета» стала доступна для всех пользователей видеосервиса Wink от «Ростелекома» с 18 мая. Остальные восемь будут выходить еженедельно по четвергам.