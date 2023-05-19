Трех пермяков осудили за мошенничество с недвижимостью на 13 млн рублей

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью. На скамье подсудимых – трое местных жителей. Они в результате незаконных сделок оставили без жилья семь человек. Об этом сообщили краевой прокуратуре.

Установлено, что в период с 2017 по 2019 год мужчины узнавали о людях, которые ведут асоциальный образ жизни, и склоняли их подписать договоры купли-продажи квартир для получения денег за переселение в жилье меньшей площади. Однако по факту мужчины получали документы на квартиры, а затем продавали недвижимость третьим лицам. Полученную прибыль они присваивали себе.

В результате, семь человек были лишены собственности. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Двух членов организованной группы суд приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, третьему соучастнику – к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также они должны будут выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму 7,5 млн рублей. В настоящее время приговор суда в законную силу еще не вступил.

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