В Пермском крае на выходных потеплеет до +26 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в предстоящие выходные в Прикамье будет теплая и сухая. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 20 мая, малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, а днем +20…+25. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В воскресенье, 21 мая, кратковременный дождь возможен только по крайнему северу, а на остальной территории без осадков. Ночью +4...+9, днем +21..+26. Ветер слабый переменного направления.

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