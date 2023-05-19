В 2024 году Пермь готова принять первый форум семейного туризма «Дети едут к детям»

Фото: Правительство Пермского края

В Перми 18 мая стартовал первый Всероссийский форум гостеприимства России. В его рамках состоялось открытое заседание Детского совета по туризму. На нем обсуждались вопросы, связанные с промышленным, детским и семейным туризмом, а также проект «Дети едут к детям».

Детский совет по туризму начал свою работу в феврале 2022 года. Пермский край поддержал инициативу о создании нового общественного органа и стал вторым регионом в России, где он появился.

В Прикамье Детский совет участвует в разработке, проектировании и апробации новых туристических направлений, оценивает инфраструктуру региона. За время его работы появилось около 70 туристических маршрутов по Прикамью и 35 маршрутов для предприятий.

Обращаясь к участникам заседания Детского совета губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что на площадке форума гостеприимства в Перми собрались представители из многих регионов страны. Это дает прекрасную возможность представить опыт Прикамья по формированию Детского совета по туризму и получить от его участников обратную связь.

«Очень важно, что работа совета направлена на развитие туристических маршрутов для самих детей. Это позволяет создать максимально интересные и увлекательные направления для путешествий и отдыха, чтобы, как говорится сейчас, – «зашло». Ребята понимают, что им интересно, лучше, чем мы. Уникальный проект «Дети едут к детям», в большей степени, для этого, мы у себя и реализуем», – подчеркивает глава региона.

Пермякам уже есть чем похвастаться. К примеру, руководитель Детского совета по туризму Пермского края, ученица 11-го класса школы «Петролеум+» Елена Адриан в 2021-2022 учебном году участвовала в проекте «Дети едут к детям». Она заняла первое место сразу в двух в номинациях - «Лучший маршрут на свободную тему» и «Лучшая проектная команда». В феврале этого года в Санкт-Петербурге Елена вместе с командой Пермского края стала лауреатом втрой премии туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Территория детского туризма».

Другая одиннадцатиклассница, контент-менеджер Детского совета по туризму Софья Дрокина еще в пятом классе вместе со своими одноклассниками составляла туристические маршруты для учеников старшей школы. С 2021 года она принимает активное участие в проекте «Дети едут к детям». Маршрут пермской команды «В поисках черного золота» победил в нескольких всероссийских конкурсах, в том числе от Ростуризма. Сегодня его посетили порядка 500 ребят со всего

На заседании краевого Детского края Софья предложила в 2024 году провести первый форум «Дети едут к детям» в Перми. Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу и поручил региональным профильным ведомствам проработать ее с администрацией президента РФ.

«Для нас это направление очень важно. Считаю, что проведение такого мероприятия на федеральном уровне оказало бы существенное влияние на развитие детского туризма в стране. Мы понимаем, что эта отрасль требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, организации мероприятий, поэтому готовы работать в этом ключе», – подчеркнул губернатор Прикамья.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber