В Перми осудили мужчину, убившего более 20 лет назад вора в магазине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми вынесли приговор 38-летнему уроженцу Таджикистана, который более 20 лет назад убил поленом магазинного вора. Определить преступника помогла дактилоскопическая экспертиза. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, на момент убийства обвиняемому было всего 18 лет. В ноябре 2002 года молодой человек работал грузчиком в одном из магазинов в Индустриальном районе Перми.

Вечером 27 ноября 2002 года один из местных жителей находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел украсть из магазина алюминиевую флягу. Обнаружив попытку хищения, обвиняемый взял полено и ударил пьяного мужчину по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Но задержать злоумышленника не удалось. На территории России он проживал нелегально. От органов следствия он успел скрыться. После чего его объявили в федеральный розыск.

Все эти годы продолжалось расследование уголовного дела. Им занималась аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет. Выяснилось, что преступник сменил фамилию, имя и отчество. Кроме того, на протяжении нескольких лет он постоянно менял место жительства.

В 2022 году при попытке пересечения границы разыскиваемый был задержан. У него взяли отпечатки пальцев рук. Была назначена дактилоскопическая экспертиза, которая подтвердила, что именно он оставил следы на орудии убийства – деревянном полене.

В результате, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65