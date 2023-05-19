В Перми 82-летнего пенсионера задержали за продажу книг «антироссийского содержания»

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми задержали 82-летнего пенсионера. Он торговал ««литературой антироссийского содержания». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В сквере на улице Советской Армии мужчина продавал книги собственного сочинения. Он написал три книги под псевдонимом А. Правдин. Темами были история РФ, коммунизм и сталинизм. «В частности в одной из книг мужчина сравнивал политику Сталина и Гитлера и пришел к выводу, что они равны».

Одну часть книг пенсионер продал, а другую — раздал случайным людям. У него на руках остались по одному экземпляру каждого произведения.

Во время общения с силовиками мужчина рассказал, что в 74 года решил излить жизненный опыт в книгах. Он также подтвердил свою антивоенную позицию.

На пенсионера составили протокол по статье о дискредитации армии. У него дома прошел обыск. Книги изъяли для проверки на экстремизм.

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