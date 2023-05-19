С 1 июня запускается дополнительный авиарейс из Перми в Санкт-Петербург

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увеличивается частота перелетов по маршруту Пермь — Санкт-Петербург. С 1 июня запустят дополнительный ежедневный рейс. Информация об этом есть в расписании аэропорта Большое Савино и на сайте перевозчика.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Airbus A319, которые вмещают до 128 пассажиров. Вылет из Перми в 14:20, прилет в Санкт-Петербург — в 14:45 по местному времени. В обратном направлении из Санкт-Петербурга вылет в 09:00, а прилет в Пермь — в 13:20 по местному времени.

«Россия» уже летает по этому маршруту, но ночью. Также рейсы из Перми в Санкт-Петербург выполняют еще три авиакомпании: «Победа», Smartavia и «Икар».

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