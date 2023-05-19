Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 19 мая около 08:00 мощный затор в 9 баллов на подъезде к городу в Камской долине – стоит транспорт на ул. Спешилова от ул. Жукова до ул. Борцов Революции.

На Коммунальном мосту затруднения в движении в обоих направлениях.

На ш. Космонавтов в левом ряду зафиксировано ДТП между заправками «ЛУКОЙЛ» и АГЗС не доезжая здания «НОВОМЕТ».

Затор в 6-7 баллов на подъездах к ДКЖ: от ул. Малкова на ул. Энгельса, ул. Боровой.

Еще одно ДТП сковало движение в микрорайоне Вышка-1 на ул. Соликамской от ул. Волгоградской, ул. Мостовой, ул. Огородникова от ул. Кузнечнной и ул. Фокинской от ул. Стольникова. Авария произошла на спуске с ул. Соликамской перед пл. Восстания.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 30 км. Температура воздуха +12 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru