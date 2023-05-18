Ночь музеев 2023 в Перми 20 мая можно встретить на виниловой вечеринке

Фото: Телеграм-канал Пермь-300. Всё реально!

Пожалуй, одной из самых необычных площадок акции Ночь музеев 2023 может стать площадка Центра городской культуры. Здесь в течение всего дня можно окунуться в не так давно ушедшую эпоху конца прошлого века. Поможет в этом выставка «Девяностые детей».

Кроме выставочного пространства гостей будут ждать лекции, вечер манифестов, работа над коллективным коллажом «Мои 90-е». Кстати, чтобы (пере)осмыслить и сконструировать образ пермских 90-х через мир вещей требуется регистрация.

Апофеозом Ночи музеев 2023 станет виниловая вечеринка в стиле 90-х годов с DJ Klassen. Заманчиво!

Время проведения акции Ночь музеев 2023 в Центре городской культуры с 11:00 до 23:00. (16+) Вход свободный, по регистрации.

Адрес: Пермь, ул. Пушкина, 15.

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