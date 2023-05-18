В Пермском крае МЧС предупреждает о заморозках до -2 градусов 19 и 20 мая

погода в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС предупреждает о возможных заморозках до -2 градусов 19 и 20 мая в воздухе и на поверхности почвы. Резкое понижение температуры возможно в горных и низинных частях рельефа региона.

Резкое понижение температуры воздуха может существенно повлиять на вероятность возникновения пожаров в жилом частном секторе при нарушении правил пожарной безопасности.

В МЧС владельцам автотранспорта быть внимательными на дорогах, движение необходимо осуществлять с учетом дорожного покрытия.

В Перми в ночные часы синоптики обещают температуру воздуха около +6…+8 градусов, днем будет тепло до +20 градусов. Ожидается переменная облачность.

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