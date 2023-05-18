Что ожидает самых юных гостей на Зеленом марафоне-2023 в Перми

Фото предоставлено Сбером

До Зеленого марафона-2023 от Сбера осталось 3 дня. Уже 20 мая на площадке забега жителей Прикамья будут ждать спортивные дистанции, зоны мастер-классов и лекториев, детская программа.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Зеленый марафон – это семейный спортивный праздник с большой социальной составляющей. Мы продумываем программу таким образом, чтобы максимально интересно и разнообразно вовлечь в культуру спорта и социальной ответственности гостей марафона разного возраста. Дети смогут попробовать свои силы в детских забегах, а после – поучаствовать в анимационной программе и творческих мастер-классах. К детской программе присоединятся и ребята из наших подшефных детских домов. Мы взаимодействуем с подопечными на постоянной основе, а Зеленый марафон – отличная возможность продемонстрировать им, что здоровый образ жизни в тренде, вокруг которого объединяются успешные, целеустремленные люди»

Наравне с Пермью, детские забеги пройдут во всех 9 городах проведения Зеленого марафона на территории Волго-Вятского банка Сбербанка.

В Перми на детской зоне можно будет попрыгать на огромном надувном батуте, сыграть партию мини-гольфа или настольного футбола. В Татарстане, помимо забега, юных гостей будут ждать гигантская дженга, крио-шоу и мастер-класс по граффити. Все участники детского забега в Мордовии получат в подарок мороженое, а в детской зоне гостей будут ждать химическое шоу, аквагрим и ростовые куклы. В качестве награды за участие в забеге в Удмуртии планируется вручение медали и подарка – сумки с самым популярным героем этого года, Чебурашкой. В Нижнем Новгороде юных гостей ждет дегустация мороженого, огромная раскраска ростовые куклы, аквагрим и зоны от партнеров.