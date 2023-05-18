Росавиация скорректировала список субсидируемых авиарейсов из Перми на 2023 год

Аэропорт в Перми
Фото: Павел Шатров
Росавиация совместно с авиакомпаниями и субъектами России скорректировала маршрутную сеть по программе субсидирования региональных перевозок на 2023 год.
В перечень маршрутов внесли изменения с целью сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально-значимых направлениях и эффективного расходования бюджетных средств, предоставленных на реализацию данной программы субсидирования.
Из Международного аэропорта «Пермь» в 2023 году авиакомпании страны продолжат выполнять 13 рейсов по маршрутам:
- два раза в неделю в Астрахань (авиакомпания «Икар»);
- два раза в неделю во Владикавказ («Икар»);
- два раза в неделю в Волгоград («Икар»);
- два раза в Казань («ЮВТ АЭРО»);
- три раза в недель в Калининград («Икар»);
- один раз в неделю в Когалым («Ю Тэйр»);
- два раза в неделю в Махачкалу («Азимут»);
- два раза в неделю в Мурманск («Икар»);
- ежедневно в Новосибирск («Сибирь»);
- два раза в неделю в Самару («ЮВТ АЭРО»);
- два раза в неделю в Сургут («Ю Тэйр»);
- два раза в неделю в Тюмень («Ю Тэйр»);
- два раза в неделю в Уфу («Ю Тэйр»).
Часть из перечисленных авиамаршрутов заканчивают свою субсидируюмую программу в конце мая 2023 года. Следите за расписанием на сайтах авиакомпаний и Международного аэропорта «Пермь».
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