У жителя Краснокамска конфисковали «Мазду» за вождение в нетрезвом виде

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Краснокамске зимой этого года экипаж ДПС остановил на ночной дороге автомобиль «Мазда». При проверке документов у водителя от него исходил сильный запах алкоголя. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом 24-летним мужчиной воздухе 0,54 мг/л этилового спирта.

Госавтоинспекторы доставили его в дежурную часть территориального отдела полиции. В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что житель Краснокамска ранее был уже четыре раза судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Последний раз он отбывал наказание 1 год в колонии общего режима.

Как пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю, суд назначил мужчине новое наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии, запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет 6 месяцев.

Суд также постановил конфисковать принадлежащий молодому человеку автомобиль «Мазда».

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