В Перми на улице Василия Соломина сносят аварийный дом 1952 года постройки

Фото: администрация Перми

В Мотовилихинском районе Перми начался снос двухэтажного аварийного дома по улице Василия Соломина, 8. До был построен в 1952 году, в нем проживали 72 человека.

Сейчас дом полностью расселен. Все жильцы получили денежное возмещение за изымаемое жилое помещение или другое благоустроенное жильё, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении жилищных отношений пояснили, что снос здания проводится путем обрушения с использованием специализированной техники. Работы по демонтажу и расчистке места планируется завершить до конца недели.

Напомним, что снос и расселение аварийного жилья в краевой столице проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональных программ. С начала года в Перми снесено 13 аварийных домов, до конца года планируется убрать еще порядка 50. Освободившиеся земельные участки будут использованы для возведения нового жилья, соцобъектов и благоустройства мест отдыха.

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