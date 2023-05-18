В Перми новолуние 19 мая поможет четко увидеть МКС

Фото: Пермский планетарий

У жителей Перми есть еще несколько дней, чтобы увидеть передвижение Международной космической станции по своду вечернего неба. МКС будет восходить с его западной части.

В Пермском планетарии рассказали время и даты наблюдения за космической станцией: с 19 мая в 23:16, 21 мая - в 23:13, 23 мая - в 23:10. Заход Солнца в эти дни будет около 22:00.

Отчетливо МКС будет видна 19 мая в период новолуния. В планетарии поясняют, что это лучший временной промежуток для наблюдения слабых небесных объектов, таких как звездные скопления, туманности и галактики, поскольку нет излишнего лунного света.

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