В Перми только 60% многодетных семей приняли решение получить землю

Семьи с детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми у семей с тремя и более детьми есть возможность встать на учет для получения земельного участка. Для снижения очередности с сентября 2019 года взамен земельного участка по желанию многодетной семьи предоставляется единовременная денежная выплата в размере 250 тыс. рублей.

По словам начальника городского департамента социальной политики Юлии Овсянниковой, в 2022 году из 333 молодых семей около 60% приняли решение получить земельные участки. Оставшиеся взяли денежные компенсации на строительство и покупку жилья, погашение ипотеки и другие цели.

Территориально земельные участки для молодых семей выделили в Пермском, Краснокамском, Нытвенском и Добрянском округах. Площадь каждого надела составляет от 450 до 1500 кв. метров. Земля предназначается для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Также по итогам прошлого года в рамках принятой программы по дополнительной мере социальной поддержки 130 семей из Перми, где мужья погибли в ходе спецоперации, получили материальную помощь на общую сумму более 8 млн рублей.

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