В Перми зоозащитника сильно покусала собака

Фото: ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь / ВКонтакте

В Перми зоозащитник Семен Филипповский сильно пострадал от нападения собаки. Его госпитализировали в больницу. Видео с последствиями инцидента в группе «ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь» разместила президент фонда помощи животным «Станции скорой помощи» Екатерина Фоминых.

Она пояснила, что случай произошел днем 17 мая. Семён Филипповский получил серьезные травмы от покусов. На данный момент у него сломаны обе руки, разорваны сухожилия и вены, а также сломаны лучевые суставы. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

«Более подробная информация будет позже. В связи с полученными травмами, он не может находиться на Станции Скорой помощи», - говорится в сообщении.

Сейчас Филипповскому требуется операция. В связи с этим, волонтеры объявили сбор денег, чтобы очень быстро прооперировать Семена и закрыть текущие долги.

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