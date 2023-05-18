Днем 17 мая в Кунгурском районе сгорел жилой дом

Фото: ЧП Кунгур / ВКонтакте

В деревне Зуево Кунгурского района сгорел частный жилой дом. Пожар произошел днем в среду, 17 мая. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, информация о возгорании поступила в 16.25. На место вызова были направлены 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

Горел частный жилой дом и надворные постройки. Огонь охватил около 88 квадратных метров. До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно выбрались три человека. Никто не пострадал. Потушить загоревший дом удалось в 16.48.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство или неисправность печи. Сейчас по факту пожара сотрудниками МЧС проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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