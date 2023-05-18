Бывшему главе УКС Пермского края Дмитрию Левинскому ужесточили приговор

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского.

В начале марта этого года Ленинский районный суд Перми признал экс-чиновника виновным в получении взятки в 3 миллиона рублей при строительстве зоопарка и приговорил его 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дмитрий Левинский также должен выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей. Кроме того, ему 2,5 года будет запрещено занимать руководящие должности на госслужбе.

Сторона гособвинения сочла приговор мягким и подала апелляционное представление. По итогам рассмотрения апелляции суд ужесточил наказание г-ну Левинскому. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого суда, у него конфисковали 2,96 млн рублей в доход государства, а также наложили взыскание на изъятые более 250 тысяч рублей. Данные средства пойдут на возмещение штрафов. В остальном решение первой инстанции оставлено без изменения.

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