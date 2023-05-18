В ходе СВО погиб 38-летний младший сержант из Прикамья

Фото: ВКонтакте

В Березниках простились с 38-летним Антоном Куклиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации города.

Антон Куклин родился Соликамске, там прошли его детство и юность. В Березниках он окончил училище и получил профессию столяр-станочник. Работал в строительно-монтажном тресте «Химмашсервис». Военную службу по призыву Антон Куклин проходил с декабря 2003 по декабрь 2005 года.

«Командир отделения младший сержант Антон Сергеевич Куклин посмертно награжден Орденом Мужества. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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