В Пермском крае 18 мая снова появилась дымка из-за лесных пожаров

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края / ВКонтакте
В четверг, 18 мая, в Перми снова стоит легкая дымка и немного чувствуется запах гари. Также смог наблюдается на восточной части территории Пермского края. Об этом сообщает региональное Министерство природных ресурсов.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что часть лесов на востоке Прикамья накрывает плотная дымка.
По данным Пермского лесопожарного центра, дым от лесных пожаров в регион принесло ветром из соседних регионов. Напряженная лесопожарная обстановка сейчас наблюдается в Свердловской области. Там по-прежнему продолжают гореть леса.
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