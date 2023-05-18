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НовостиОбщество18 мая 2023 8:11

Променадная часть пермской набережной откроется в начале июня

Сейчас там устанавливают амфитеатр
Лела Минадзе
фото: Telegram-канал Александра Русанова

фото: Telegram-канал Александра Русанова

В Перми открытие променадной части набережной запланировано на начало июня этого года. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ленинского района Александр Русанов.

На набережной уже уложили гранитную плитку, установили бортовой камень и обустроили водоотводную систему. Сейчас на откосе берегового укрепления устанавливают амфитеатр. Места для сидения будут в виде геометрических узоров.

Также продолжается ремонт транспортной развязки на Перми I. Там выполняют монтаж тротуарной плитки, фрезерование старого асфальта и укладку нового. Вдоль тротуаров высаживают цветущие кустарники.

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