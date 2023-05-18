Власти Перми выделили помещения волонтерским центрам, которые помогают участникам СВО

Фото: Пермь Первая

Администрация Перми предоставила помещения волонтерским центрам «Мы вместе», «Помощь здесь» и «Молот – наш Пермский танковый батальон». Они переедут в муниципальное помещение по улице Хохрякова, 25 площадью 539 квадратных метров.

Раньше волонтерские центры бесплатно размещались в коммерческом помещении, но после пяти месяцев пришлось переехать. Новое место больше предыдущего, поэтому больше желающих смогут помочь бойцам, участвующим в СВО. Также администрация планирует провести там ремонт.

Организации занимаются плетением маскировочных сетей, производством тактических носилок и других необходимых в полевых условиях вещей. Они также регулярно собирают и отправляют гуманитарные грузы в зону боевых действий.

Кроме того, в Перми работает Единый центр поддержки семей мобилизованных в Пермском крае. Он направлен на оказание оперативной поддержки мобилизованным и их семьям. Обратиться за помощью или получить необходимую информацию можно по единому номеру 217-33-70.