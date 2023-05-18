В Пермском крае с 17 мая началось метеорологическое лето

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 мая в Пермский край, за исключением горно-восточного района, пришло лето. Среднесуточная температура воздуха перешла через отметку 15° в сторону повышения. В Перми средняя температура составила +16,1 градуса.

По словам специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологическое лето в этом году началось на 12-22 дня раньше обычного.

Но это не рекордно раннее наступление лета. Устойчивый переход через 15° был зафиксирован 4 мая 1897 году. К этой дате приблизился и переход в 2019 году, отмеченный 5 мая. Отмечается, что такое раннее наступление метеорологического лета в большинстве случаев сопровождалось последующим интенсивным похолоданием.

По прогнозам синоптиков, теплая погода без существенных осадков на территории Прикамья сохранится до 25 мая.

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