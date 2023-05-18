В Перми суд оштрафовал УК за смерть женщины от падения глыбы льда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми управляющую компанию, с крыши дома которой упала глыба льда и убила женщину, привлекли к административной ответственности. УК должна будет заплатить штраф в размере 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Трагедия произошла утром 24 марта этого года на улице Адмирала Ушакова, 20. С крыши трехэтажного дома на проходившую рядом женщину рухнула глыба льда. Пострадавшая упала и скончалась на месте происшествия до приезда «скорой». По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека».

Прокурор района также проверил работу данной управляющей компании и обнаружил скопление снега и наледи на крыше дома. Материалы проверки с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении были переданы в суд.

В ходе рассмотрения дела мировой судья выяснил, что в декабре прошлого года управляющая компания заключила договор подряда по очистке кровли дома от снега и льда. Однако в марте, перед трагедией, на крыше были льдины и сосули. Нарушение зафиксировала администрация района во время проверки. УК неоднократно направляли предостережения о необходимости очистить крышу. Но данные требования компания не исполнила, что привело к несчастному случаю.

В настоящее время постановление об административном правонарушении еще не вступило в законную силу. Управляющая компания может заплатить штраф в добровольном порядке в течение 60 дней.

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