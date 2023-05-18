В Прикамье появятся три реестра с данными по такси

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае появятся сразу три региональных реестра по такси. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой парламент.

В реестрах будут данные о водителях, транспортных средствах и службах такси. Теперь службы обяжут заключать договор с перевозчиком и нести ответственность перед пассажиром за безопасность поездки.

Нововведения связаны с требованием федерального законодательства. Проект регионального закона в двух чтениях рассмотрят 25 мая на ближайшем заседании парламента.

Кроме того, сохраняется введенное весной прошлого года требование к цвету такси: основной цвет — белый, а полосы шириной 15-25 см — с красными и белыми квадратами, расположенными в шахматном порядке.

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