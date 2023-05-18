В Перми начали продавать транспортные карты с дизайном к 300-летию города

Фото: администрация Перми/Виталий Максимов

В продажу поступили транспортные карты с дизайном к 300-летию Перми. Об этом рассказали в горадминистрации.

Юбилейная карта оформлена в едином стиле с уже существующими, но она красного цвета и украшена логотипами праздника. Всего в продаже 3 тысячи таких карт. Купить их можно в отделениях «Почтабанка» по улице Ленина, 28 и 68.

Карту можно будет использовать как электронный кошелек. Также на нее можно записать один из видов проездных и экономить при регулярных поездках.

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