Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе с грудным молоком

Реклама кофе с грудным молоком. Фото: скриншот видео

Накануне сеть пермских кофеин «Кофе Смайл» разместила в соцсетях ролик, в котором предлаожила пермякам попробовать свой необычный продукт - кофе на грудном молоке.

- Впервые в России! Запускаем уникальный продукт. Не упустите шанс успеть насладиться вкусом и пользой самого питательного молока в мире — грудного, - говорится в сообщении.

Реакция пермяков на такое предложение была неоднозначной, что не сказать о реакции органа, отвечающего за защиту прав потребителей и благополучия человека, - в ведомстве тут же организовали проверку.

- Продажа такого молока под видом пищевого продукта запрещена. В обращении могут находиться продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям, — пояснили в Роспотребназоре.

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