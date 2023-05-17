В Перми госэкспертиза может одобрить реконструкцию Дворца молодежи в конце мая

Фото: администрация Перми

Положительное заключение госэкспертизы по Дворцу Молодежи по улице Петропавловской, 185 в Перми может быть получено в конце мая этого года. Об этом администрация Перми сообщила депутатам городской думы на выездном заседании.

Ранее на объекте прошла крупная реконструкция. Строительные работы на площадке были полностью завершены еще в декабре 2022 года. Но в ходе приемки объекта инспектор по пожарной безопасности высказал ряд замечаний и пожеланий по реализованным проектным решениям. В частности, возникли вопросы по дымоудалению и времени, за которое человек может покинуть здание в случае чрезвычайной ситуации.

Все указанные замечания были проработаны. По итогам совместной работы с государственным строительным надзором и инспекцией пожарного надзора выработаны оптимальные варианты выхода из этой ситуации и применены на объекте. Данные решения были вновь направлены на госэкспертизу.

Напомним, в рамках реконструкции здания Дворца Молодежи были обновлены фасад и внутренние помещения. В основной трехэтажной части здания оборудован большой на 550 зрительских мест и малый - на 151 место. Также во дворце появились коворкинг-центр, лекционный и тренажерный залы, конференц-зал и другие помещения.

Кроме того, к существующему зданию был добавлен четырехэтажный пристрой с отдельным входом. За счет этого площадь здания была увеличена до 10 тыс. кв. метров. В новом помещении разместится театр «Балет Евгения Панфилова». У театра появился собственный зал с отдельным входом, а также репетиционная зона и большой концертный зал.

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