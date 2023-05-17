Дочь погибшей при пожаре на Пермском пороховом заводе взыскала 4 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд взыскал с Пермского порохового завода более 4 млн рублей в пользу дочери погибшей сотрудницы предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Трагедия произошла вечером 1 мая прошлого года. В одном из производственных комплексов Пермского порохового завода произошел пожар, в котором пострадали три человека. Одна из них, 59-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. По факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека, следователи возбудили уголовное дело.

Дочь погибшей на пожаре сотрудницы обратилась в суд с иском к руководству предприятия. Она потребовала выплатить ей недополученную матерью зарплату, компенсацию морального вреда, материальной помощи – на общую сумму около 10 миллионов рублей.

На судебном заседании представитель порохового завода заявленные требования не признал. Он отметил, что пояснил, что руководство предприятия добровольно возместило расходы по организации похорон женщины, а также выплатило ее дочери материальную помощь более 4 млн рублей.

В результате, суд частично удовлетворил заявленные требования и постановил взыскать с порохового завода в пользу дочери погибшей сотрудницы компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Также завод должен ей выплатить единовременное пособие в размере более двух миллионов рублей. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.

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