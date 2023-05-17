Азбука финансов: зачем нужно знать свой кредитный потенциал

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В жизни каждого случаются незапланированные траты – авария автомобиля, новый ремонт из-за затопления квартиры соседями, проблемы с бытовой техникой или просто желание купить новую кухню — всё это приводит к непредвиденным расходам и заставляет выходить за рамки своего бюджета.

Зачастую своих накоплений на крупные траты бывает недостаточно, и приходится брать кредиты в банках. В этом материале мы расскажем, как можно быстро взять потребительский кредит и оперативно решить возникшую проблему.

Этап 1: определите свой кредитный потенциал

Оформляя заявку на кредит, хочется знать наперёд, одобрит ли её банк и на какую сумму можно рассчитывать. Например, СберБанк использует для оценки заёмщика свой собственный бесплатный сервис — «Кредитный потенциал», которым можно воспользоваться в мобильном приложении. Вы узнаете за пару минут, одобрят ли вам кредит, а также его основные параметры.

Этап 2: заполните заявку на кредит в мобильном приложении

После расчёта кредитного потенциала вы увидите все доступные вам предложения от банка. Установите желаемую сумму кредита и срок его погашения. Ставка и размер платежа будут рассчитаны индивидуально, в зависимости от выбранных условий.

Этап 3: проверьте свои данные и отправьте заявку

На следующем этапе вам нужно будет сверить правильность своих персональных данных — ФИО, серию и номер паспорта, адрес проживания и регистрации, номер телефона — и отправить заявку. Подтвердите её кодом из СМС и ждите решения. Обычно заявки рассматриваются в течение нескольких минут. Иногда может потребоваться чуть больше времени, но не более двух дней. Когда решение будет принято, вам придёт СМС.

После одобрения заявки нужно будет подтвердить оформление кредита: внимательно ознакомьтесь с предложенными условиями, укажите счёт для получения денег, дату ежемесячного платежа, а также счёт (один или несколько) для списания средств на погашение кредита. В течение дня одобренная банком сумма поступит на указанный вами счёт — вот вы и получили ссуду в кратчайшие сроки и без визита в офис.