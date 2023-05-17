В Перми появилось еще 28 мест для газетных киосков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Перми исполнила требование УФАС о необходимости увеличить количество газетных киосков на территории города. В схему размещения нестационарных торговых объектов включили 28 дополнительных мест для киосков по продаже печатной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Схему размещения НТО изменили, увеличив их число, чтобы обеспечить население города необходимым по нормативу минимальным количеством объектов, торгующих печатной продукцией и не допускать ограничения конкуренции участников рынка.

По нормативам в Перми должно быть не менее 125 киосков по продаже печатной продукции. На практике же их значительно меньше. В прежней схеме размещения НТО, разработанной администрацией Перми, под газетные киоски было выделено 105 мест.

Пермское УФАС сочло, что администрация Перми этим нарушает Закон о защите конкуренции, и вынесло предупреждение о необходимости внести изменения в схему размещения НТО. По мнению антимонопольного органа, недостаточное количество мест под киоски ограничивало конкуренцию на этом товарном рынке.

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