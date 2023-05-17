Пермяков предупреждают о визитах лже-коммунальщиков в жилые дома

Фото: Алиса СТАРОСТИНА

Компания «Новогор-Прикамье» предупреждает жителей Перми о лже-коммунальщиках, которые предлагают услуги поверки счетчиков. Неизвестные ходят по квартирам домов, представляясь жилищными инспекторами. Пермяки рассказывают, что им навязывают услуги поверки и замену индивидуальных приборов учёта воды (ИПУ). При этом стоимость оставляет около двух тысяч рублей.

Кроме того, в почтовые ящики пермяков приходят уведомления о поверке счетчиков на воду. Такие «предписания» уже получили жители микрорайона Юбилейный. Извещения выглядят вполне официальными – имеют QR-код и подпись неизвестного составителя. Также указана ссылка на Федеральный закон и постановление Правительства РФ.

Неизвестные пишут, что «приборы учёта воды нуждаются в обязательной метрологической поверке». Извещения называются «повторными». Номер телефона для оформления заявки совпадает с номером из извещения, которое месяц назад получали горожане от некой организации «ЖКС Сервис Пермь», пояснили в «Новогоре».

Специалисты компании «Новогор-Прикамье» напоминают, что стоимость поверки одного прибора учета воды не может превышать 600 рублей. Период, через который необходимо поверять счётчик, указан в паспорте каждого счетчика. Также узнать дату очередной поверки своего счётчика можно из квитанции, которые присылает ресурсоснабжающая компания, ТСЖ или УК.

Пермякам рекомендуют быть более внимательными при общении с теми, кто пытается навязать услугу по поверке приборов учёта. О мошенниках просят предупредить пенсионеров, которые часто становятся их жертвами.

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