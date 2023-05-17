В Перми открывается Форум гостеприимства России

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17 мая в Перми на площадке Digital-Port начнется главное туристическое событие года – Форум гостеприимства России. Он откроет череду главных событий празднования 300-летия города. В Пермь прибудут более тысячи лидеров туристической отрасли и путешественников практически из всех регионов России. Ожидается также участие первого заместителя руководителя администрации Президента России Сергея Кириенко и заместителя председателя Правительства страны Дмитрия Чернышенко.

Форум продлится до 19 мая. Участники обменяются опытом, посетят деловую и образовательные программы, выставку регионов и ярмарку мастеров.

- Пермяки могут посетить площадку мероприятия в качестве зрителей абсолютно бесплатно. Они смогут окунуться в непередаваемую атмосферу душевности и гостеприимства, примут участие в художественных и промысловых активностях, а также попробуют гастрономические угощения других регионов. А самое главное - вдохновиться на путешествия по России, - отметил заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников.

На протяжении трех дней программы Форума гостеприимства России будет вестись прямая трансляция с площадки события.