Доноры АО «Транснефть - Прикамье» сдали более 40 литров крови

Фото предоставлено АО «Транснефть - Прикамье»

Сотрудники АО «Транснефть - Прикамье» приняли участие в акции по сдачи донорской крови в г.Перми. Пункт сбора был организован на производственной площадке «Осенцы» Пермского районного нефтепроводного управления. Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады Пермской краевой станции переливания крови.

В акции приняли участие 92 человека - работники производственной площадки «Осенцы», а также аппарата управления Пермского РНУ и линейной производственной диспетчерской станции «Пермь».Многие добровольцы сдавали кровь и ее компоненты уже не в первый раз.

Перед процедурой забора крови в специальном мобильном комплексе каждый работник прошел медицинский осмотр. Акция была организована с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Всего было собрано свыше 40 литров биоматериала.

Наша справка

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови проводит мероприятия по сбору крови во всех регионах ведения производственной деятельности. С начала 2023 года в донорских акциях приняли участие более 360 добровольцев.В банки краевых и республиканских станций было сдано свыше 160 литров крови и ее компонентов.

Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть» - крупнейшей в мире трубопроводной компании, отмечающей в 2023 году 30-летие своей деятельности.