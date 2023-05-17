Двое жителей Прикамья вырвали у пенсионерки сережку, порвав мочку уха

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 36-летнего и 39-летнего жителей Березников. Они обвиняются в разбойном нападении на пенсионерку. Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В июне прошлого года в вечернее время злоумышленники подыскали жертву среди прохожих. Ей стала 65-летняя женщина. Они проследили за ней от магазина до дома. А когда пенсионерка зашла в подъезд, один из обвиняемых напал на нее. Он сорвал с правого уха золотую серьгу стоимостью более 11 тысяч рублей. Его соучастник в это время наблюдал за окружающей обстановкой. Затем злоумышленники сдали похищенную серьгу в ломбард, а выручку поделили между собой.

– В результате нападения потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом повреждении мочки уха, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 36-летний житель Березников обвиняется в совершении еще нескольких краж, а также в мошенничестве. Мужчина похитил два сотовых телефона – у родственницы и соседки. С краденых гаджетов он перевел с их личных банковских счетов себе около 7,5 тысяч рублей.

Еще одну кражу злоумышленник совершил из квартиры, расположенной на первом этаже дома по улице Карла Маркса. Он залез через открытое окно и похитил с туалетного столика в спальне шкатулку, в которой были серебряные украшения и золотые зубные коронки. Общая стоимость похищенного имущества составила 154 тысячи рублей.

На сегодняшний день следователем собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину фигурантов в инкриминируемых деяниях. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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