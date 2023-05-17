В лесах Прикамья ввели особый противопожарный режим

Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Пермского края введен особый противопожарный режим. В связи с этим действует запрет на разведение открытого огня: сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров вне оборудованных кострищ. Вопросы о прохождении пожароопасного сезона обсудили 17 мая на заседании краевого правительства.

С начала сезона в Прикамье произошли 36 крупных лесных пожаров. В регионе работает специальная система мониторинга. Она позволяет обнаруживать пожары еще на этапе возгорания и оперативно тушить их.

По данным Минприроды Прикамья, в этом году пожароопасный период начался раньше, чем обычно. В 31 случае причиной ЧП стал переход огня с земель сельхозназначения, в двух — неосторожное обращение с огнем, в одном — линия электропередачи. Сейчас устанавливаются причины других пожаров.

В соседних регионах, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, ситуация с лесными пожарами обостренная. До Пермского края доходят дым и запах гари.

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