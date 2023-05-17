Бывшего вице-мэра Перми Виктора Агеева сняли с поста председателя городского совета по туризму

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшего вице-мэра Перми Виктора Агеева исключили из состава городского координационного совета по туризму. Постановление опубликовано на сайте горадминистрации. Оно вступило в силу 16 мая.

Освободившуюся должность заняла замглавы администрации Перми Ольга Андрианова.

Виктор Агеев работал в мэрии с 2010 года. Первым замглавы города стал в 2017. Эту должность он покинул в феврале 2023.

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