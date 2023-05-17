Пермские спортсмены доставили гуманитарный груз участникам спецоперации

Фото: РСБИ Пермский край / ВКонтакте

В конце прошлой недели в зону спецоперации из Перми доставили очередную партию гуманитарной помощи. Ее привезли представители Российского союза боевых искусств Пермского края.

В состав груза от пермских спортсменов для бойцов в зоне спецоперации вошли: питьевая вода, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и спецтехника - квадрокоптер и рации.

Собранную помощь в отряд «СОЮЗ» привез исполнительный директор краевого отделения РСБИ Владимир Любровских. По его словам, все наши сотрудники, коллеги и друзья не остаются в стороне, сбор гуманитарной помощи происходит постоянно.

«Мы понимаем, что наше внимание и участие - это огромный стимул для бойцов идти вперед и бороться за справедливость и будущее наших детей», - отмечает Владимир Любровских.

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