Житель Прикамья погиб в затонувшей машине

Фото: Госавтоинспекция Березники
В Березниках водитель погиб за рулем «Лады Калина». Подробнее о случившемся рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 13 мая около 10:00 44-летний мужчина по неустановленной причине съехал в реку Зырянка. Машина полностью ушла под воду. Спастись водитель не смог.
Фото: Госавтоинспекция Березники
«Ладу» подняли из реки. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Госавтоинспекция Березники
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