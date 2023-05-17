Житель Прикамья погиб в затонувшей машине

Фото: Госавтоинспекция Березники

В Березниках водитель погиб за рулем «Лады Калина». Подробнее о случившемся рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 13 мая около 10:00 44-летний мужчина по неустановленной причине съехал в реку Зырянка. Машина полностью ушла под воду. Спастись водитель не смог.

Фото: Госавтоинспекция Березники

«Ладу» подняли из реки. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Березники

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