В новом здании Пермской галереи начали отделку на первом этаже

Фото: правительство Пермского края

На территории завода Шпагина продолжается строительство шестиэтажного здания Пермской художественной галереи. Об этом сообщили в региональном правительстве. Ход работ проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Новое здание галереи будет в семь раз больше старого. Его площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Там смогут представить большую часть экспонатов, а их порядка 62 тысяч.

Гендиректор краевого Управления капитального строительства Антон Плаксин доложил, что на стройплощадке трудятся порядка 340 человек. Сейчас они выполняют работы по устройству внутренних перегородок, отделочные работы в подвале и на первом этаже, а также монтаж систем вентиляции. В ближайшее время будут поставлены стрелянные витражи, а в июле — медные листы для отделки фасада.

Напомним, что строительство нового здания галереи стартовало в 2021 году. Первая выставка там запланирована в 2024.

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