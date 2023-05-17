В России владельцы паев ПИФов впервые смогут получать выплаты на свой брокерский счет

Фонд «БКС Капитал» сфокусирован исключительно на активы российского финансового рынка Фото: Евгения ГУСЕВА

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» запустил первый в России открытый паевой инвестиционный фонд с регулярными выплатами на брокерский счет, доступный к покупке на Мосбирже. ПИФ «БКС Капитал» позволит получать выплаты по начисленным за квартал дивидендам и купонам.

После прохождения листинга, процедуры включения ценных бумаг в биржевой список, на Мосбирже паи нового фонда можно приобретать как в приложении «БКС Мир инвестиций», так и через любого брокера по торговому коду RU000A105TU1.

Как пояснили в инвестиционной компании, ПИФ «БКС Капитал» стал первым в России открытым фондом, паи которого доступны на бирже, а выплаты поступают на брокерский или иной счет клиента.

Фонд «БКС Капитал» сфокусирован исключительно на активы российского финансового рынка. Его приоритетом являются акции с привлекательной дивидендной доходностью, корпоративные и государственные облигации с интересными купонными ставками. В число отраслей для инвестиций входят нефтегазовый и телекоммуникационный секторы, металлургия, банки и химическая промышленность.

По словам директора по управлению активами «БКС Мир инвестиций» Альберта Галимнурова, ПИФ «БКС Капитал» дает возможность получать промежуточные выплаты при максимальной диверсификации пая и высокой ликвидности.

«Приобретение паев нового фонда избавляет от необходимости самостоятельно подбирать эмитентов, это делают профессионалы. Опытные управляющие отбирают перспективные бумаги и регулярно пересматривают портфель в зависимости от текущей ситуации на рынке. Важно, что фонд не несет для пайщиков инфраструктурных рисков, связанных с потенциальными блокировками и заморозками активов. Отмечу, что у нас большой опыт создания востребованных ПИФов, сегодня на бирже можно приобрести паи более 20 фондов БКС. Мы планомерно расширяем нашу линейку», – подчеркивает Альберт Галимнуров.

В инвесткомпании считают, что новый финансовый инструмент будет интересен прежде всего для долгосрочных инвесторов, которые ставят цель получать регулярный доход. Еще один плюс - для таких инвестиций не требуется квалификация, все активы нового фонда также будут доступны и для госслужащих. При удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет.

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