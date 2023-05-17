Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 17 мая около 08:00 мощный затор на подъезде к городу со стороны Камской долины. Пробка в 9 баллов фиксируется от кольца Соснового бора до Коммунального моста. Сложную дорожную ситуацию усугубляет стоящая в правом ряду на «аварийке» «Газель» около автоцентра «ГАЗ».

На самом Коммунальном мосту пробка в 6-7 баллов со стороны центра города.

ДТП произошло в левом ряду ш. Космонавтов по направлению в сторону города сразу после отворота с Гамовского тракта.

Затор в 7-9 баллов на подъездах к ДКЖ: от ш. Космонавтов на ул. Малкова и далее на ул. Энгельса, ул. Локомотивной со стороны тоннеля, ул. Боровой от ул. Углеуральской.

Можно потерять время в 7-балльном заторе на участке ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Уральских партизан в обоих направлениях.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 29 км. Температура воздуха +13 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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