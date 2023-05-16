Пермяк накинулся на друга с топором из-за долга

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Виновным в покушении на убийство признали 32-летнего пермяка. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Он и его 31-летний знакомый раньше вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. После освобождения они оба без официального трудоустройства выполняли различную работу за денежное вознаграждение.

Друг занял деньги и, не торопясь их отдавать, перестал отвечать на звонки. Тогда подсудимый вооружился топором и пришел к должнику домой. Когда тот открыл дверь квартиры, сразу последовал удар топором по голове. Потерпевший успел уклониться и оказал сопротивление. Затем к нему на помощь пришли соседи и помогли отобрать топор.

Суд приговорил нападавшего к 6 годам колонии строгого режима.

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