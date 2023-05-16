Дмитрий Красильников на должности ректора ПГНИУ зарабатывал 316 тысяч рублей в месяц

Фото: пресс-служба ПГНИУ

На сайте ПГНИУ появилась информация о среднемесячных заработных платах руководителя университета и других сотрудников за прошлый год.

Согласно опубликованным данным, экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников зарабатывал в среднем 315 862 рубля в месяц. Он возглавил вуз летом 2020 года, а в начале 2023 покинул пост.

Зарплата первого проректора Павла Блуся составляла 334 575 рублей, а средняя зарплата сотрудников — 59 тысяч рублей.

Также информацию о зарплатах разместили на сайтах других вузов. Ректор ПГГПУ Константин Егоров получал в среднем 299 986 рублей, а ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская — 245 210 рублей.

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