Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил планах по созданию в Мотовилихе Парка Героев труда

Фото: Администрация Перми

В рамках своего недавнего рабочего выезда в Мотовилиху глава Перми Алексей Дёмкин посетил одно из знаковых для жителей района место - Центральный парк культуры и отдыха им. Свердлова. Он протянулся вдоль улиц Уральской и Свердлова на участке между улицами Ивановской и Циолковского.

Сейчас парк является мемориальным комплексом, в который входят Мемориал Воину-освободителю, Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на его территории размещается Аллея трудовых династий и мемориальный камень «Сынам Мотовилихи». Ежегодно в парке проводятся церемонии возложения цветов и венков в честь памятных дат Великой Отечественной войны, а также крупные мероприятия Мотовилихинского района, посвященные Дню Победы.

После посещения парка в своем телеграм-канале Алексей Дёмкин написал, что это место очень любят и ценят жители Мотовилихи. Работники Мотовилихинского завода каждое утро идут по парку на работу, а вечером возвращаются домой.

«Опираясь на мнение горожан, мы вдохнем в это место новую жизнь. Первая задача – разработать концепцию парка, затем приступить к проектированию. Одна из идей, которую предложили представители завода – создать здесь Парк Героев труда», - отмечает глава Перми.

К разработке концепции будущего Парка Героев труда приступили специалисты администрации Мотовилихинского района. После ее утверждения предстоит приступить к этапу проектирования.

Ранее Центральный парк им. Свердлова ранее находился на балансе ПАО «Мотовилихинские заводы». В апреле этого года сквер на его территории передали на содержание администрации Мотовилихинского района, а мемориал – городскому центру охраны памятников. Передача парка в муниципальную собственность позволила перед Днем Победы зажечь здесь Вечный огонь, который теперь будет гореть постоянно.

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