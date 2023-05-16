Несчастная любовь Алексея Каренина - в гастрольном спектакле в Перми

Фото: Тюменский большой драматический театр.

19-21 мая в рамках 300-летия Перми в Театре-Театре пройдут гастроли Тюменского большого драматического театра.

Один из старейших театров Сибири представит пермской публике два спектакля – драму «Каренин А.» (16+), номинанта национальной театральной премии «Золотой Маски» 2023 года, и комедию «Только для женщин» (18+).

Сюжет знаменитого романа Льва Толстого претерпит некоторые изменения. Жизнь Анны зрители увидят глазами обманутого супруга – Алексея Каренина. И главной темой станет не адюльтер, а драма мужа, пытающегося отстоять свою семью, свое счастье. Причем, события будут перенесены из XIX века в 1960-е годы.

«Только для женщин» – история о друзьях, которые остаются безработными после закрытия завода. Увидев рекламу о том, что в их городок с гастролями приезжает шоу мужского стриптиза, они решают сделать свое шоу и заработать.

- Обычные работяги, конечно, не умеют танцевать, но отчаянно пытаются научиться. Путь к славе и большим деньгам оказывается не так легок, как кажется, но они победят и вновь поверят в себя, - рассказали в театре.

Спектакли состоятся: «Каренин А.» - 19 мая в 19:00 и 20 мая в 14:00 и 19:00, «Только для женщин» - 21 мая в 19:00.